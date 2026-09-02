La Fiorentina non perde da quattro anni col prossimo arbitro. Ed è lo stesso dell'impresa di Torino

Per la Fiorentina si avvicina sempre di più un nuovo turno di campionato, che la vedrà impegnata contro il Torino sabato 5 settembre alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi. Designato il direttore di gara, sarà Davide Massa della sezione di Imperia.

Precedenti favorevoli

Massa ha già arbitrato la Fiorentina 25 volte, con un bilancio abbastanza positivo. Si contano infatti, con il fischietto di Imperia a dirigere, 10 successi e 6 sconfitte. I restanti 9 precedenti, infine, sono quelli terminati con il risultato di parità.

Se restiamo però solo al campionato, i precedenti sono 21, con 8 successi, 9 pari e 4 sconfitte.

L'ultima sconfitta 4 anni fa

Andando più nel dettaglio, recentemente la Fiorentina non si può certo lamentare quando trova Massa nelle vesti di direttore di gara. L'ultimo precedente coincide con la più bella vittoria della scorsa stagione, ovvero quella datata 17 maggio e ottenuta in casa della Juventus con il punteggio di 0-2. L'ultima sconfitta risale invece alla stagione 2021/22: 2-1 in trasferta sul campo della Salernitana.