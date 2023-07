Il parco esterni a disposizione di Italiano è vasto, ma la Fiorentina segue un giocatore dello Shakhtar Donetsk

Benché dirigenza ed allenatore continuino a confermare la massima fiducia negli esterni attualmente presenti in rosa - Ikone, Nico Gonzalez, Brekal, Sottil e Sabiri - la Fiorentina continua a lavorare sottobraccio per regalarsi un giocatore capace di far fare il salto di qualità all'attacco gigliato. L’ultimo nome da aggiungere alla lunga lista dei pretendenti sarebbe quello di Tete dello Shakhtar Donetsk, che secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, è seguito da vicino dalla Fiorentina, il Napoli e la Lazio.

L’ esterno offensivo classe 2000 lo scorso anno in prestito prima al Lione e poi al Leicester, ha totalizzato 33 presenze totali in stagione condite da 7 gol e 5 assist. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma il giocatore potrebbe liberarsi gratis sfruttando la proroga della legge della Fifa che consente ai calciatori stranieri tesserati in Ucraina di svincolarsi.