Il pressing da mastino di Gallardo su Beltran. Ci sono spazi per l'addio dell'argentino? La posizione del giocatore

Un contatto pressoché costante, un pressing da vero mastino; l'allenatore del River Plate, Marcelo Gallardo, vuole riportare in Argentina l'attaccante Lucas Beltran.

Chiudere prima del Mondiale per club

Gallardo ha messo nel mirino il giocatore della Fiorentina ormai da diverso tempo e vorrebbe averlo a disposizione per il prossimo Mondiale per club che si disputerà ad inizio estate.

Operazione difficile

Operazione difficile dal punto di vista economico, ma non così peregrina da quello tecnico, perché il Vikingo non è che abbia più così tanto spazio in viola.

La posizione del giocatore

Dal canto suo il giocatore, questo è bene sottolinearlo, ha detto sì che il suo sogno è quello di tornare al River, ma non nell'immediato perché vuol dimostrare ancora il suo valore in maglia viola.