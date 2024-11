Dodô: "Stavo aiutando mia figlia con la scuola quando ha chiamato il Brasile. Anche la Fiorentina era contenta per la convocazione"

Il terzino destro della Fiorentina Dodô ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale Brasiliana, intervistato sulla sua prima convocazione coi verdeoro, scelto per sostituire lo squalificato Vanderson, a coronamento di un'ottima stagione.

“Era un momento che aspettavo da tempo: la notizia mi è arrivata una sera all'improvviso”

“Sono molto felice, era un momento che aspettavo da tempo, era un sogno. La notizia mi è arrivata di giovedì sera, ero con mia moglie e mia figlia. Mia figlia doveva fare un'esibizione per la scuola, la stavo aiutando quando ho ricevuto un messaggio dallo staff della nazionale: mi hanno detto che avrei potuto essere convocato. Dopo un po' mi hanno chiamato, mi hanno confermato la convocazione e mi hanno detto che dovevo partire venerdì mattina. A quel punto, io e mia moglie ci siamo guardati e abbiamo festeggiato. È stato così veloce, così improvviso”.

“La Fiorentina era molto contenta per me”

“Anche la Fiorentina era molto contenta, volevano davvero un giocatore in nazionale che rappresentasse il club. È un motivo di grande soddisfazione sia per me che per loro, anche perchè stiamo facendo molto bene in Serie A. Conosco già la maggior parte dei convocati, ho giocato contro di loro o con loro nelle squadre giovanili: Éder Militão, Guilherme Arana, Gabriel Magalhães, Paquetá".