Il giornalista de La7 e tifosissimo della Fiorentina Luca Speciale è intervenuto a Radio Sportiva per parlare anche della squadra viola e del percorso della formazione gigliata in questo finale di stagione. Queste le sue parole: “Senza Kean la Fiorentina sembra essere stanca e un po’ smarrita. Per me questa è l’ennesima stagione fallita. Ora la squadra sembra demotivata e ha smesso di credere in sé stessa.

Ma credo che il problema sia più profondo: la squadra è nata da grandi equivoci. Ci sono stati molti cambiamenti, ma non si è mai davvero risolto il nodo del vice Kean. E quando giochi col fuoco, prima o poi ti scotti e il conto è arrivato proprio nella settimana decisiva.

L’errore più grave è stato commesso a Roma, quando Palladino ha scelto di fare turnover: lì la Fiorentina si è giocata l’accesso all’Europa e ha perso sia l’Europa che giocatori importanti come Kean. Per me lui non resterà. Palladino? Il suo rinnovo ha creato un cortocircuito. Ha colpe, ma non tutte le responsabilità ricadono su di lui".