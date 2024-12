La conferma: "Trattativa avanzata per il ritorno di Quarta in Argentina. La Fiorentina ha dato l'ok al prosieguo dell'affare"

Anche dall'Argentina confermano la trattativa tra la Fiorentina e il River Plate per il ritorno di Martinez Quarta in Argentina. Come riporta il giornalista German Garcia Grova, l'affare tra le parti è in stato avanzato e la Fiorentina ha dato l'ok al prosieguo della trattativa.

Entrambe le parti confermano la veridicità dei dialoghi di mercato, con il River che sarebbe intenzionato a riprendere il difensore a titolo definitivo.