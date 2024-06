Il giornalista Enzo Bucchioni, direttore di Italia7, è intervenuto a Radio Bruno esprimendosi con le proprie sensazioni dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino.

‘Sottil parte integrante del progetto, Ikone invece no’

“Palladino ha detto parecchie cose, anche sostanziali, sul futuro e sulla programmazione, contrariamente a conferenze in cui viene sparso fumo. Giocherà con la difesa a tre, e questa è una cosa che già avevamo ipotizzato, servirà almeno un altro difensore, poi magari ci sarà un ragazzo. Ci ha detto che Sottil fa parte integralmente del suo progetto, ne ha fatto un elogio, non è mai stato messo in moto, non è mai esploso. Scommette su di lui e l’ha detto chiaramente, Gonzalez per lui è incedibile. Con Ikone non ha neanche parlato ed è evidente che non ne vuole sentire parlare nè sapere chi è. Anche il capitolo portieri è da mettere in standby. Beltran da sottopunta, dialogando coi compagni ha dimostrato di essere di alto livello tecnicamente".

‘Addio a Castrovilli e Bonaventura, Zaniolo ha qualità superiore e…’

“Se ho capito bene, Palladino ha chiesto un buon centravanti, che faccia gol, poi lo adatterà al suo gioco in base alle caratteristiche. Zaniolo può giocare a sostegno della punta nel 3-4-3/3-4-2-1, l'importante è che si metta con la testa a disposizione di mister e squadra. Sul piano tecnico, è un elemento di qualità superiore, non so però se siano così vicino, su di lui c'è anche l'Atalanta che può offrire la Champions. Duncan non è rinnovato, in particolar modo per Castrovilli le probabilità di rinnovo sono remote, difficile anche la permanenza di Bonaventura. Spero sul mercato si trovino nuovi calciatori dello stesso valore di Castrovilli”.

'Mi è sembrato dialetticamente molto bravo, anche più di quanto si potesse pensare per un tecnico con soli due anni di esperienza. Palladino trova una squadra evoluta, che ha espresso concetti di gioco e si porta dietro una certa cultura calcistica, inculcata da Italiano. Palladino ha fatto bene a parlare dei giovani, che dovranno diventerà una risorsa. Bianco mi è sempre piaciuto, Amatucci ha mostrato personalità. Bianco gioca sia da regista che interno, Amatucci tecnicamente forse è anche superiore. Sarri? Barone mi disse di non scriverne perchè non sarebbe mai venuto. Ci fu un incontro anni fa poi le strade si separarono in modo irreversibile".