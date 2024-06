Questo pomeriggio l'ex direttore sportivo del Nottingham Forrest, grande tifoso della Fiorentina, Filippo Giraldi ha commentato le possibilità che Nicolò Zaniolo possa fare un suo ritorno in Italia, con particolare riferimento all'Atalanta e ai viola di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole a Radio Sportiva:

“Molto dipenderà dal momento che il ragazzo sta attraversando”

“Un suo ritorno in Italia lo consiglierei o meno in base alle condizioni attuali del giocatore. Perchè comunque stiamo parlando di un ragazzo che ha grandi qualità, ma che ovunque è andato ha sempre fatto fatica a trovare continuità. E' un altro di quei giocatori che purtroppo, per un motivo o per l'altro, salta tante partite e questo nel computo costo-rendimento va considerato. Dipenderà molto anche dal tipo di operazione che riesci ad intavolare".

"Non è un profilo per le prime della classe, ma le altre squadre.."

Ha poi concluso: "Se ci sono i margini di prezzo giusti, partendo magari dalla base di un prestito, credo che molte squadre in Serie A possano pensare a lui. Magari non le prime due o tre della classe, ma le altre possono valutarlo eccome. Se invece si dovesse fare un investimento immediato, credo che ognuno debba fare delle valutazioni su quante partite si aspetta che il giocatore faccia. Sono valutazioni che possono cambiare in base al club, e alla situazione che esso ha in rosa. Di Zaniolo non si è mai discusso le qualità, ma quanto all'interno di una stagione riesca ad essere determinante”.