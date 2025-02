Una notte magica per la Fiorentina, che ha travolto l'Inter con un sontuoso 3-0. Per l'ex capitano viola Cristiano Biraghi non è mai stata una partita come le altre, fatta da un cuore diviso a metà vista la mai nascosta fede nerazzurra. Oggi la Curva Fiesole ha voluto dedicargli un omaggio e Biraghi ha prontamente risposto.

“La mia più grande vittoria”: Biraghi ringrazia la Fiesole

“Capitan Biraghi, il tuo più grande trionfo è il rispetto di questa gente! Eterno e indissolubile il tuo legame con Firenze!”, questo il messaggio da parte della Curva Fiesole. Biraghi risponde su Instagram, scrivendo: “La mia più grande vittoria! Per sempre uno di voi! Grazie Curva Fiesole”.

Ecco la foto: