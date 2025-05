Champions League, super-Donnarumma non sbaglia e il PSG si regala la finale. Ecco l'avversaria dell'Inter

Habemus seconda finalista. Fumata bianca per la seconda sera di fila in Champions League dove il PSG si è assicurato l'accesso all'appuntamento di Monaco di Baviera. I francesi hanno eliminato l'Arsenal di Arteta al Parco dei Principi.

Serata magica per Donnarumma

Il portiere della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma è stato assoluto protagonista, con una serie di parate sensazionali. La squadra di Luis Enrique è passata in vantaggio con l'ex Napoli Fabian Ruiz nel primo tempo, per poi raddoppiare nella ripresa con Hakimi. Prima del 2-0 Vitinha aveva pure sbagliato un rigore, calciato malissimo e parato da Raya. Saka ha accorciato per i suoi, ma non è bastato: 2-1 finale e Parigi in festa.

Sarà Inter-PSG a Monaco

In finale dunque sarà Inter-PSG, un inedito per l'atto conclusivo della Champions League. Sia francesi che nerazzurri hanno rispettivamente perso l'ultima finale disputata in questa competizione: Inzaghi contro il Manchester City, il PSG contro il Bayern Monaco nel 2020.