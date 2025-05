Severini: "Abbiamo dimostrato di valere la Champions League. Roma? Comunque vada, non sarà un fallimento"

Emma Severini, calciatrice classe 2003 della Fiorentina, è stata ospite di ‘Toscana al Femminile’ su Radio Bruno Toscana. Sabato lo scontro diretto con la Roma, che in caso di vittoria viola vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

“Siamo da Champions”

“In queste ultime gare abbiamo dimostrato di valere la Champions. Sono molto fiduciosa per sabato, credo che il tasso tecnico sarà molto alto. Per noi sarà come una finale. Ho giocato a Roma, per me è stato un posto importante per la mia crescita”.

“Non sarebbe un fallimento”

“Abbiamo avuto molti alti e bassi in questa stagione. Un buon inizio, poi qualche rimpianto, come Napoli e Sassuolo, e abbiamo sofferto qualche infortunio. Ci sono anni più fortunati, diciamo così. Abbiamo sbagliato qualche partita sì, ma non credo che sarebbe una stagione fallimentare in caso di mancata qualificazione in Champions. In Supercoppa abbiamo perso in finale, in Coppa Italia in semi… e ancora abbiamo l'ultima di campionato”.

“Nel calcio d'oggi anche noi centrocampisti dobbiamo segnare, credo di essere cresciuta individualmente in questa stagione. Il 3-1 alla Juve dopo il 5-3 col Milan è stata la vittoria più bella. Ma ne abbiamo vinte tante di belle, come contro l'Inter. Dovevamo riscattarci, siamo riuscite a farlo e ora siamo ancora in corsa. Gol preferito? Sicuramente il rigore alla Juve”.