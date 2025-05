Joaquín, il grande ex della partita, ha parlato oggi alla vigilia di Fiorentina-Betis ai media presenti al Franchi, fra cui Fiorentinanews.com: "Firenze è una città che porto nel cuore, ho vissuto anni spettacolari alla Fiorentina, ho ricordi bellissimi. Non solo il gol alla Juve, ma tutte le partite. Tornare qui è sempre speciale per me".

"Sono felice per domani ma pure nervoso. Sarà difficilissima per il Betis: la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra forte. Per il Betis questa è la partita più importante della storia in Europa. La Fiorentina ha dimostrato grande qualità e organizzazione. È una squadra che può arrivare fino in fondo".

“Ho visto che il Franchi è in ristrutturazione. Mi auguro che venga fuori uno stadio all’altezza di un club come la Fiorentina. Ho sentito i tifosi fuori dallo stadio”.

Il giocatore preferito della Fiorentina?

“Gudmundsson mi colpisce molto, ha del talento. Ma credo che la vera forza della squadra sia il collettivo, come ha dimostrato anche a Siviglia. E Kean è un bel giocatore: avere un attaccante così può fare la differenza”.

È più forte la Fiorentina di oggi o la sua?

"Ai miei tempi c’erano giocatori fortissimi: Rossi, Mario Gomez, Borja, Salah. Un gruppo incredibile. Ma anche questa Fiorentina è competitiva. De Gea è straordinario, ha un curriculum incredibile. Ma anche il nostro portiere ha dimostrato di essere all’altezza".