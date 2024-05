Corriere dello Sport-Stadio: Atene, o cara

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio di Firenze, troviamo scritto: “Atene, o cara. Pochi voli e prezzi alle stelle: tifosi viola in ansia”. L'approfondimento a pagina 14: “Conference, il caso Atene. In pochi con la Fiorentina”. In basso, invece, altri due approfondimenti: “Sarà il 2 giugno la gara rinviata con l'Atalanta” e “Pino Vitale consegnerà il Premio Rialti”.

A pagina 15, invece: “È un altro Nzola. L'aria di Europa lo ha rigenerato”. Sulla destra, un primo sguardo alla prossima partita della squadra: “Contro il Monza la Fiorentina 2 con Castrovilli”. In basso, un altro approfondimento: “Il Franchi per rilanciare il campionato”.