Questo sabato di Serie A si è aperto con uno scontro agli antipodi: l'Atalanta a caccia di punti per inseguire il sogno scudetto ospita il Venezia, invischiato nella lotta salvezza. Il risultato finale è 0-0: per i lagunari si tratta del secondo pareggio a reti bianche consecutivo, dopo quello casalingo contro la Lazio.

La cronaca della partita

Gasperini cerca di dare continuità al convincente successo di Empoli e schiera la stessa formazione, salvo un cambio. Venezia che invece, contro ogni pronostico, non si chiude in difesa ma si rende subito pericolosa e addirittura sfiora il clamoroso vantaggio al 24simo, con un contropiede 2 contro 1 che però viene sciupato da Zerbin. Nel finale di primo tempo c'è la risposta degli orobici, che colpiscono due pali nel giro di un minuto, prima con Zappacosta poi con Cuadrado. Nel secondo tempo la musica non cambia, ma il risultato non si sblocca: Gasperini fa prima esordire Maldini, poi mette dentro tutto l'arsenale offensivo che era rimasto in panchina con Samardzic e Pasalic. Occasione colossale all'82simo, su sviluppi di calcio d'angolo, quando Lookman si trova a due passi dal portiere ma tira in tribuna, mangiandosi le mani per l'errore non da lui. La partita scivola via così: 0-0 tra le due.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 57, Napoli 56, Atalanta 55, Juventus 49, Lazio 47, Fiorentina 45, Bologna 44, Milan 41, Roma 40, Udinese 36, Torino 31, Genoa 30, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 21, Venezia 18, Monza 14.