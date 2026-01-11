Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: Vanoli conferma (quasi) tutti, davanti torna Kean!

La formazione scelta da Paolo Vanoli per la sfida al Milan è molto simile a quella scesa in campo una settimana fa contro la Lazio. L'unico cambio operato dal tecnico è in attacco, dove Piccoli lascia spazio a Kean.

Gli undici di Vanoli

Vanoli da continuità all'assetto tattico visto nelle ultime giornate e che è sembrato più adatto ai calciatori viola. Davanti al solito De Gea confermata dunque la difesa a 4 formata da Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens. A centrocampo Impossibile non dare spazio a Fagioli, in grande forma nelle ultime partite. Al suo fianco ci saranno Mandragora e Ndour. Davanti torna Kean, con accanto Gudmundsson e Parisi.

Le formazioni

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Paolo Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri.