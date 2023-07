La Nazione: Bonucci, quella voce che accende subito la polemica

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina e il mercato: “La clausola sblocca Nzola”.

A pagina 4, apertura per: “Nzola, c'è la clausola. Rebus portiere: ci siamo”. In taglio basso: “Bonucci, quella voce su Firenze accende subito la polemica”. Sottotitolo: “L'ex capitano bianconero, che non rientra più nei piani della Juventus, accostato a tante squadre. Ma i tifosi viola non hanno dubbi”.

A pagina 5 c'è sulla partita di ieri: “Ikonè, Mandragora, Koko Italiano, il passo è giusto”. Sottotitolo: “Vittoria (3-0) nel test con il Catanzaro. Apre l’esterno, chiude l’attaccante russo”. Di spalla: “Arthur, Sabiri e Parisi Firenze vale il riscatto”.