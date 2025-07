In un'intervista all'ANSA, l'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha parlato anche del Mondiale per Club appena concluso negli USA e della sua nuova esperienza da vicepresidente ai New York Cosmos:

"Non ho visto una partita di questo Mondiale per club, l'ho trovato una buffonata. Questo non è calcio. Vogliono americanizzare il calcio, ma lo fanno per pura ignoranza. Il calcio non è né americano, né europeo: è mondiale. Al centro di questo lungo, lunghissimo torneo, c'è lo show, non i giocatori che sono gli attori senza i quali il film viene male".

E sulla sua nuova avventura ai Cosmos, club che ricomincia dalla USL, lega rivale della MLS: "Il ceo Erik Stover mi ha aveva chiamato quando giocavo ancora, non mi sentivo pronto. A convincermi, ora, sono stati il progetto di rifare del Cosmos un club professionistico e la piena libertà di capire cosa non va e come intervenire".