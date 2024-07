Vittorio Murra, giornalista e opinionista di pianetalecce.it, ha raccontato in esclusiva a Fiorentinanews.com il neo acquisto viola Marin Pongracic, arrivato dal Lecce per una cifra molto importante. Sentite cosa ci ha detto del post-Milenkovic, che viene forte di una gran reputazione dalla Puglia:

In che posizione lo impiegherà Palladino?

“Nel Lecce Marin giocava centrale, destro o sinistro non gli faceva differenza, in una difesa a quattro; in una linea a tre può fare sia il braccetto di destra che il centrale. E' un centrocampista di qualità che gioca in difesa, ma può operare anche da braccetto perché è un giocatore completo, in ogni caratteristica. Per il Lecce era molto, ma potrebbe esserlo anche per la Fiorentina, io lo reputavo già quest'anno un possibile titolare nell'Inter. Il suo gran temperamento e le doti fisiche non gli fanno invidiare niente a nessuno”.

Come affronterà la Conference League?

“Ha già giocato in Europa, in Champions League, tanto che a Lecce non ha fatto sentire la mancanza di Umtiti. Ha 26 anni, nel pieno della maturità calcistica e ha tutte le carte in regola per far bene in una piazza come quella di Firenze. Non gli manca niente per far appassionare i tifosi viola”.

Se la Fiorentina decidesse di rivenderlo fra qualche anno, ci andrebbe a guadagnare?

“E' un calciatore non più giovanissimo, ma se Commisso volesse rivenderlo ai 28/29 anni la cifra non potrebbe essere più di tanto alta rispetto a quanto pagato oggi, ma una plusvalenza sarebbe del tutto fattibile. E' forte a colpire di testa, se trovasse qualche rete il suo valore potrebbe alzarsi fino a 25 milioni di euro e a quel punto la società viola avrebbe la possibilità di monetizzare anche con Pongracic”.