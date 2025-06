Anche il Torino cambia in panchina: vicino l'arrivo di un obiettivo della Fiorentina per il dopo Palladino

Si cambia anche in casa Torino. Anzi, in panchina Torino. Nelle prossime ore sarà infatti ufficiale l'addio ai granata di Paolo Vanoli, che lascerà dopo una sola stagione al comando della squadra piemontese.

Al suo posto dovrebbe arrivare Marco Baroni, che da ieri non è più il tecnico della Lazio e che è stato anche nella lista della Fiorentina per il dopo Palladino. Come riporta Sky Sport, il Torino è al lavoro per definire l'accordo con il tecnico toscano.