Problemi allargati anche al centrocampo per Italiano: e per Mandragora c'è una gerarchia da ribaltare

Non solo l'attacco, anche a centrocampo Italiano sarà costretto a fare di necessità virtù per la gara con il Verona: sia Arthur che Duncan, i due titolari acquisiti, hanno a che fare con le rispettive beghe fisiche (influenza per il ghanese, affaticamento per il brasiliano). Chance dunque per Lopez e soprattutto Mandragora, che a inizio stagione era il partner dell'ex Barça e che ora ha una gerarchia da ribaltare.

