VIDEO FN - Terminato l'incontro tra Pradè e Ramadani. L'uscita del ds della Fiorentina

Nel pomeriggio, è andato in scena un incontro importantissimo per il futuro della Fiorentina e del mercato attuale. Si sono ritrovati, infatti, il direttore sportivo Daniele Pradè e il procuratore, tra gli altri di Italiano e Milenkovic, Fali Ramadani, come anticipato da Fiorentinanews.com.

L'incontro è da poco terminato, con il ds della Fiorentina che ha lasciato il noto hotel del centro dove i due si sono incontrati. Attese novità a breve.

Di seguito, il video: