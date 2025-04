Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si concentra sui precedenti tra Fiorentina e Empoli in vista di un derby che vale tanto sia per i viola che per gli azzurri. La squadra gigliata ha bisogno di una vittoria per proseguire la corsa all'Europa e ogni altro risultato sarebbe uno stop molto pesante con il sapore di definitivo. La squadra di D'Aversa, invece, deve rincorrere una salvezza ancora tutta in bilico.

Il compito però è difficile, non solo per le assenza di Kean e Dodo, ma anche per i numeri che hanno contraddistinto questa gara negli ultimi precedenti. Gli ultimi due al Franchi hanno fruttato un successo in campionato a ottobre 2023 e un pareggio in Coppa Italia il 4 dicembre scorso, diventato poi vittoria ai calci di rigore per l'Empoli. In generale, l'Empoli è imbattuto da cinque gare di fila contro i viola che a loro volta hanno vinto soltanto due delle ultime sette sfide casalinghe. Però, la Fiorentina sta meglio dell'Empoli, molto meglio, e non perché gli avversari abbiano il peggior rendimento dei cinque tornei più importanti in Europa nei quattro mesi dell'anno in corso.

Lo dicono gli undici punti conquistati nelle ultime cinque gare di Serie A dopo la sconfitta del Maradona, battendo tra le altre Juventus e Atalanta e pareggiando a San Siro contro il Milan con qualche recriminazione e il successo di mercoledì a Cagliari ha perfino impreziosito lo 0-0 in casa della settimana precedente con il Parma. Ora serve lo sprint finale che inizia oggi. La classica gara da vietato sbagliare.