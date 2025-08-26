Era attesa la sentenza del giudice sportivo della UEFA dopo il rosso rimediato da Moise Kean nella gara d'andata dei playoff di Conference League contro il Polissya per una gomitata di reazione.

Le giornate di squalifica

Il giudice ha deciso per le due due giornate di squalifica da comminare all'attaccante viola. Non è stata infatti riscontrata la violenza del gesto di Kean, che avrebbe portato a tre giornate di squalifica.

Le gare che salterà Kean

L'attaccante viola salterà dunque il ritorno contro il Polissya e, in caso di passaggio del turno, la prima partita della fase campionato di Conference League.