Gudmundsson sta bene e si allena in gruppo, buone notizie per Palladino. Con il suo numero 10, la Fiorentina potrà non temere niente

Il bel percorso visto fin qui ha visto la Fiorentina rinunciare, per la maggior parte delle partite, al suo numero 10. Ma finalmente, per Palladino, arrivano buonissime notizie: Albert Gudmundsson sta finalmente meglio ed è tornato ad allenarsi in gruppo. L'islandese pare del tutto a disposizione del tecnico viola.

Gud si è già fatto sentire, nonostante la lunga assenza

Il peso di Gudmundsson, nonostante le sole tre apparizioni dall'inizio di stagione, si è già avvertito: doppietta di rigore in rimonta contro la Lazio e botta da fuori area per il definitivo 2-1 contro il Milan. In entrambi i casi, ha messo lo zampino decisivo su due vittorie pesantissime, contro ottime squadre e in un periodo dove la Fiorentina cercava di nascondere i primi scricchiolii di inizio stagione. Il rendimento della Viola è vertiginosamente cresciuto anche grazie a quei punti più insicuri, ma che certamente hanno portato tanta fiducia.

Ma a breve Palladino lo riavrà… e non è cosa da poco

Adesso Firenze chiama Gudmundsson a gran voce e aspetta il suo numero 10. Non che l'attacco abbia mostrato gravi lacune senza di lui, anzi, aver rigenerato Lucas Beltran è tutt'altro che scontato e decisamente proficuo. L'islandese, poi, sarà ancora da maneggiare con cura visti i frequenti problemi fisici dal suo arrivo in viola. Ma non ci sono dubbi che tengano, quando si tratta del calciatore dal tasso tecnico più elevato della rosa, nonché l'“anarchico” pronto a spiccare con i suoi colpi. Non un'arma in più, bensì il campione con il quale la Fiorentina potrà raggiungere un'ulteriore livello di consapevolezza. E non temere niente.