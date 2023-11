Pioli scioglie gli ultimi dubbi. Scelto anche il centrocampo: ecco chi sfiderà la Fiorentina dal primo minuto

In vista della gara di domani contro la Fiorentina, l'allenatore del Milan ed ex tecnico viola Stefano Pioli ha scelto anche gli ultimi ballottaggi. Non sono state settimane facili per lui, con assenze già preannunciate e infortuni che, in attacco, lo costringono a fare affidamento a Jovic e al giovanissimo Camarda.

Gli ultimi dubbi riguardavano il centrocampo titolare per domani sera, ma Pioli ha fatto le sue scelte. Come riportato da Sky Sport, l'inamovibile Tijjani Reijnders sarà affiancato da coloro che sono nelle migliori condizioni, anche per far riposare chi non sta al 100% in vista del Borussia Dortmund. Contro la Fiorentina ci saranno Tommaso Pobega e Yunus Musah.