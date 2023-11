Prandelli: "Milan-Fiorentina partita apertissima. Jovic per me è un attaccante potenzialmente molto valido, ma ancora..."

Intervistato da milannews.it, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche della sfida di domani sera tra rossoneri e viola a Sa Siro. Questa la sua opinione: “Sarà una sfida molto avvincente e stimolante. A livello complessivo, mi piacciono molto le idee di calcio di Pioli e Italiano. Penso sia un match aperto a ogni esito. Non c’è una favorita”.

E su Jovic: “Per me è un attaccante potenzialmente molto valido. Forse, mentalmente, deve ancora assumere la consapevolezza di militare in un club con una storia gloriosa come il Milan e capire come gestire la pressione che, inevitabilmente, deriva dal peso della maglia”.