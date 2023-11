Pioli ha definitivamente scelto sul suo tanto chiacchierato baby attaccante, che la Fiorentina... Conosce già bene!

Prima no, poi sì, poi no, poi sì. L'infortunio di Leao, la squalifica di Giroud, l'infortunio di Okafor… Insomma i pezzi del puzzle alla fine sono andate tutti al proprio posto affinché Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan fosse chiamato da Pioli contro la Fiorentina.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore viola, in piena emergenza offensiva chiamerà anche il suo chiacchierato attaccante, viste le assenze e un talento che già ha messo in mostra in Primavera. A bruciare un talento ci vuole molto meno che a costruirlo, si sa. Ma questa volta il Milan è davvero in difficoltà là davanti: ci sarà il solo Jovic, con Camarda in panchina. E la Fiorentina il ragazzino lo conosce già bene: fu lui lo scorso anno a decidere la finale per lo scudetto a favore del Milan proprio contro i viola. Ah sì, lo scudetto era dell'Under 15.