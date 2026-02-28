I maledetti postumi di Conference e autolesionismo viola: la Fiorentina può rinunciare a qualche settimana di Solomon

Non era forse in programma il minutaggio di Manor Solomon che però è stato chiamato in causa per provare a tamponare una situazione che stava sfuggendo di mano. E l'israeliano il suo contributo di brillantezza e rapidità l'ha dato come più o meno sempre da quando ha messo piede a Firenze, salvo poi arrendersi al problema muscolare al retto femorale.

Repubblica ipotizza che per l'ex Tottenham ci sia da mettere in conto qualche settimana di stop, uno scenario tragico visto che la Fiorentina affronterà Udinese, Cremonese e Parma nei prossimi turni di campionato. Oltre al doppio confronto con il Rakow. La Conference e l'inatteso svolgimento del match di ritorno però hanno portato a questi maledetti strascichi. Il timore è che per rivedere Solomon occorra attendere la sosta di marzo.