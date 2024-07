Dopo Hammarlund, la Fiorentina Femminile saluta anche un altro attaccante: "Dopo due anni e mezzo qui è tempo di andare all'estero"

Con un breve ma intenso messaggio sui social network, la giocatrice della Fiorentina Femminile, Milica Mijatovic, ha salutato il club dopo alcune stagioni.

Il saluto di Mijatovic

“Ho deciso di perseguire altre opzioni all'estero dopo due anni e mezzo in Italia. Sono orgogliosa e grata per tutto quello che abbiamo raggiunto con la Fiorentina nelle ultime due stagioni. Ora è il momento per un nuovo capitolo. Forza Viola!”.

Il secondo addio in attacco

Dopo l'addio di Hammarlund, si tratta del secondo nel giro di pochi giorni. Sebastian De La Fuente dovrà dunque ripartire da altre attaccanti per la prossima stagione, che vedrà la squadra impegnata anche in Champions League.