Un nuovo investimento in porta per la Fiorentina? Intanto un ex obiettivo è pronto a lasciare l'Atalanta

La richiesta di Raffaele Palladino alla Fiorentina sembra chiara: la garanzia di una concorrenza competitiva in porta, con due estremi difensori potenzialmente titolari. Il club viola ha dunque rimesso in lista Wladimiro Falcone come possibile obiettivo, ma può esserci un'altra opportunità.

Musso pronto a lasciare l'Atalanta

L'anno scorso la Fiorentina ha seguito per lungo tempo il portiere Juan Musso, assoluto protagonista con l'Atalanta nella vittoria dell'Europa League. L'argentino, tuttavia, sembra destinato a lasciare il club nerazzurro per far spazio a Carnesecchi. Come riporta Tuttomercatoweb.com, ci sono già tante società che hanno chiesto informazioni, in primis il Villarreal, ma anche il Newcastle. Valutazione sui 10-12 milioni di euro.