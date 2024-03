Con un post su Instagram il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha espresso la sua vicinanza a Joe Barone e alla Fiorentina dopo il malore del dg viola. Queste le sue parole:

“Sono ore di ansia e grande preoccupazione. Il nostro pensiero da ieri è tutto per te Joe, che non sei solo il direttore della nostra Fiorentina, ma da tempo anche un caro amico. Non ho mai conosciuto in vita mia un combattente più tenace di te. Ti aspettiamo presto a Bagno a Ripoli, sorridente e con il piglio che ti contraddistingue”