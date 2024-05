Le nostre PAGELLE: L'uomo della provvidenza non è mai quello che ti aspetti. Un infortunio a bloccare il magic moment di Sottil. E Ranieri...

Terracciano: 5,5 Respinge su Thiago, la difesa però vanifica il suo buon intervento con il fallo di mano che causa il rigore. Se sul penalty c'è poco da dire, qualcosa da sindacare c'è invece sul 2-2 del Bruges. Tiro in diagonale ampiamente prevedibile, nemmeno fortissimo sul quale puntualmente, immancabilmente, finisce per prendere sempre gol.

Dodô: 5,5 Onestamente siamo ancora lontani da livelli accettabili. Meglio però negli ultimi 15 minuti dove contribuisce ad allargare il fronte offensivo.

Martinez Quarta: 5,5 Troppo morbido su Thiago al 59' e la Fiorentina rischia davvero grosso nella circostanza. Thiago lasciato in uno contro uno con Ranieri? Non una bella idea. Poi in costante proiezione offensiva.

Ranieri: 5 Sbaglia totalmente la lettura del lancione che manda in porta Thiago sul gol del 2-2. Poi si può sindacare sul fatto che fosse rimasto uno contro uno con la squadra proiettata in avanti e in superiorità numerica, però questo è un altro discorso.

Biraghi: 5 Volenti o nolenti c'è sempre di mezzo lui. Carambola sfortunata e braccio largo del capitano: rigore. Stessi problemi di Dodo, solo sull'altra fascia.

Arthur: 6 Finché regge fa filtro e gioco. Ancora condizioni fisiche approssimative.

Bonaventura: 6 L'azione del 2-1? Tutto comincia con un suo tiro dalla distanza respinto, in qualche maniera, dal portiere avversario. Tocca tanti palloni, ma in fase di impostazione commette anche diversi errori. Barak: SV.

Gonzalez: 5 Un suo sinistro al 24' mette paura al Bruges, palla fuori di pochissimo. Ma si scioglie come neve al sole quando ci sarebbe invece molto bisogno di lui.

Beltran: 6 Ha sulla testa la palla del 3-1, peccato che la stessa finisca leggermente alta sopra la porta di Jackers. Onyedika lo stende con un calcione da dietro che gli costa il secondo giallo e la conseguente espulsione. Quando poteva essere maggiormente utile più avanti Italiano lo toglie. Ikone: 6 Si fa vedere con un sinistro potente messo in angolo dal portiere.

Sottil: 7 La prestazione contro il Sassuolo, evidentemente gli ha dato quella forza psicologica che prima gli mancava e al 5' indovina subito il giro giusto per rendere imprendibile la sua traiettoria. Bella pennellata per la testa di Beltran nel finale del primo tempo. Purtroppo arriva un infortunio a bloccare il suo magic moment. Kouame: 5 Non incide minimamente.

Belotti: 6,5 Finalmente il Gallo decide di cantare e lo fa nella serata (per ora) più importante della stagione, una girata degna di un vero attaccante. Niente doppietta perché il portiere del Bruges gli mette in angolo un bel colpo di testa ravvicinato. Ci prova a più riprese anche in seguito, ma inquadrare la porta diventa quasi un'impresa. Nzola: 7 L'uomo della provvidenza non è quasi mai quello che ti aspetti. Prima prende il palo poi ribadisce, con rabbia in rete da pochi passi. Gli bastano pochi minuti per diventare il match-winner.

Italiano: 6 Sufficienza perché la Fiorentina riesce di riffa o di raffa, anche se sia pur di misura, a portare a casa la vittoria e avrà a disposizione due risultati su tre al ritorno. Ma la gestione della superiorità numerica della sua squadra è incredibile (in senso negativo). Il gol preso da Thiago grida vendetta e rischia di condizionare questa doppia sfida. Ovviamente l'augurio è che non sia così.