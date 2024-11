Aria di conferma per Richardson: il marocchino deve ancora spiccare il volo ma Cataldi non è al top

Il centrocampo ormai collaudato da Palladino prevede Adli e Cataldi davanti alla difesa ma se sul francese ci sono pochi dubbi, per l'ex laziale invece c'è da fare i conti con l'acciacco al polpaccio di una settimana fa. Il recupero si sta via via concretizzando ma domani a Torino è possibile che tocchi ancora ad Amir Richardson. Il marocchino è un po' la ‘sensation’ come dicono in Inghilterra per quei calciatori che ispirano e lasciano intravedere grandi cose: ancora però il volo non l'ha spiccato l'ex Reims. Questione di abitudini e ambientamento completato e se la Fiorentina continuerà con questo passo, sarà anche più semplice per lui trovare il modo di incidere.