Sulle pagine de Il Messaggero si legge un'attenta analisi sul caso Edoardo Bove e sulle possibilità che il giocatore ha di poter tornare a giocare in campo. Il tema lo aveva riaperto qualche giorno da il Ministro dello Sport Andrea Abodi direttamente da Sanremo: “Voglio capire se ci possono essere soluzioni per far tornare in campo chi ha avuto un problema come quello di Edoardo”.

Il contatto con la FMSI. Ma in Inghilterra…

C'è già stato un contatto tra il ministro e il presidente della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) Maurizio Casasco e a breve ci sarà anche un incontro tra le parti. Il protocollo a cui fa riferimento Abodi è quello preso ad esempio in Inghilterra e al recente caso Eriksen, ma da Oltremanica una decina di giorni fa è arrivata una telefonata alla FMSI per riprendere il modello italiano, più sicuro. La Spagna ha già cambiato le sue regole dopo la morte di Puerta. Questo non cambia il fatto che, attraverso una legge, ogni protocollo scientifico possa essere modificato.

Gli esami di Edoardo

Adesso però la cosa importante sarà capire attraverso ulteriori esami quale sia stata la patologia che ha portato al malore di Edoardo Bove in Fiorentina-Inter. L'ostacolo principale al suo ritorno in campo al momento è legato a questo, non al pacemaker impiantato al classe 2002. Il protocollo italiano non impedisce l'idoneità ai portatori di defibrillatore sottocutaneo a prescindere, ma lo fa se c'è un rischio serio alla salute precedentemente non riscontrato, oltre per alcuni sport di contatto nel quale si potrebbe generare una scarica elettrica anomala in caso di brusco contatto, appunto.

La volontà di Abodi

Se gli esami in corso accerteranno malformazioni genetiche al cuore di Bove, la carriera italiana del ragazzo sarà automaticamente finita. Tornando al protocollo: lo hanno firmato sette società scientifiche di cardiologica ormai anni fa. Abodi vuole capire quanti margini ci sono per poterlo modificare, ma al primo posto rimane la sicurezza e la salute degli atleti. In primis, dunque, servirà aspettare notizie da Careggi.