Italiano: "Domani la posta in palio è troppo alta. Dobbiamo fare molto meglio, nella testa dei giocatori deve esserci solo questo"

Alla vigilia della gara contro la Lazio, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato la partita ai canali del club: “Abbiamo la possibilità di stare attaccati alle prime posizioni. Giochiamo contro una squadra forte e in salute, nella testa dei giocatori ci deve essere solo la voglia di fare molto meglio di quanto stiamo facendo. Non riusciamo ad avere continuità, ma sono convinto che domani ci faremo trovare pronti”.

“Posta in palio troppo alta”

Sulle sfide contro la Lazio: “Vero, in questi anni non li abbiamo mai battuti. Non vogliamo più commettere gli stessi errori, cercheremo di cambiare anche questo trend. Mi auguro domani si possa mettere in pratica ciò che abbiamo provato. Frosinone? Nell'ultima in casa avevamo approcciato bene, è quello che dobbiamo fare in ogni partita di fronte al nostro pubblico. Domani è troppo importante per noi, la posta in palio è troppo alta”.

“Dodô e Castrovilli stanno bene”

Su Dodô e Castrovilli: “Stanno bene, iniziano ad accelerare. Sono due giocatori importanti. Piano piano, dopo qualche partitella coi ragazzi più giovani, li reintegreremo. Commisso? Piacere immenso nelle sue parole, ci fa sentire la sua vicinanza. Siamo uniti e remiamo tutti dalla stessa parte”.