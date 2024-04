La probabile formazione del Viktoria Plzen: senza Sykora, Koubek punta tutto su Chory. Difesa a tre per i cechi

Torna la Conference League per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Avversario di questo pomeriggio il Viktoria Plzen, formazione attualmente terza nel proprio campionato, distante dalla coppia Slavia e Sparta Praga.

Assenza di rilievo per i cechi

Nei cechi non ci sarà Sykora (stagione finita per lui) che si è operato, dopo un grave infortunio al ginocchio nell'ultima sfida in campionato. Il tecnico Koubek dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Jedlicka in porta e una linea a tre formata da Hranac, Jamelka e Dweh. In mediana, ci aspettiamo Cerv e Kalvach, con Souaré e Cadu sulle fasce. Dietro all'unica punta Chory, potrebbero esserci Vydra e Sulc.

La probabile formazione del Plzen

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Hranac, Jemelka, Dweh; Souaré, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Chory. All. Koubek.