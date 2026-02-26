A Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex calciatore di Lazio, Cagliari e non solo Giampaolo Saurini, che si è espresso sulla Fiorentina e sul momento della squadra gigliata, per chiudere su Moise Kean.

’Se non si è abituati a lottare per la salvezza…’

“Credo che il peggio sia alle spalle per la Fiorentina. La posizione di classifica dei viola era un’anomalia, ma è anche evidente che stando in quelle zone, se non si è abituati a lottare per non retrocedere si può far fatica. Gli ultimi risultati sono stati positivi, anche in Conference League la squadra di Vanoli ha fatto una grande prestazione, vedo la Fiorentina in grande crescita e raggiungerà la salvezza”.

‘Un attaccante che se sta bene fa la differenza’

“Kean è un calciatore fondamentale, fa la differenza, appena ha ritrovato un po’ di condizione e serenità la Fiorentina è tornata a vincere e fare risultati. Un attaccante che se sta bene significa tanto, la Fiorentina ha qualcosa assolutamente in più di tutte le squadre del fondo classifica ed è destinata a risalire velocemente”.