Il difensore della Fiorentina Eman Kospo è appena arrivato dal Barcellona, club dove ha militato per due anni a livello giovanile vincendo anche la Youth League. In queste ore, il calciatore ha salutato il club spagnolo su Instagram.

Ecco le sue parole: “Ci sono state molte discussioni e chiacchiere nelle ultime ore, quindi vorrei informarvi che il mio tempo a Barcellona è giunto al termine. A dire il vero, non avrei mai pensato di arrivare a questo giorno... Da bambino ho sempre sognato di giocare un giorno per un club come questo e ne ho avuto la possibilità. Ho imparato tantissimo anch'io in questi due anni. Fin dal primo giorno, ho dato tutto in campo! Purtroppo, nel calcio, bisogna prendere decisioni diverse e accettarle, il che a volte fa molto male, ma non significa che siano sbagliate. Sì, fa male, fa molto male, ma mi sono assunto la responsabilità di intraprendere una strada diversa. Culers (soprannome dei tifosi del Barcellona, ndr), grazie mille per come mi avete accolto come giocatore e come persona, perché ho sentito sempre solo cose positive su di me fuori dal campo. La mia motivazione ha continuato a crescere. Ho potuto vivere momenti incredibili con il club, semplicemente straordinari! Ho sognato e i miei sogni si sono avverati. Ho ricevuto un'offerta da un grande club con un grande progetto per la mia carriera calcistica. La Fiorentina mi ha davvero impressionato ed è anche per questo che ho accettato. Due anni fa mi sono presentato con un contratto triennale e, dopo due anni, dico addio... Barcellona, grazie! È stato un onore... In bocca al lupo, con tanto amore”.