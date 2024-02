La Gazzetta dello Sport: Un motivo in più per scegliere Bonaventura

Due pagine su La Gazzetta dello Sport dedicate stamani a Bologna-Fiorentina.

Pagina 22

Sull'allenatore viola: "Italiano si aspetta una sfida show "Due squadre che non speculano".

Pagina 23

C'è Bonaventura in primo piano: "Certezza fa sempre gol ai rossoblu e trascina la Fiorentina". Sottotitolo: "Ora i dubbi legati al rinnovo possono anche attendere Al Bologna già 6 gol realizzati".

Articolo che inizia così: "Vede il Bologna e si accende. Bonaventura ha già collezionato 6 gol in carriera contro la formazione emiliana che è diventata la sua la vittima preferita (insieme al Napoli) grazie alla rete che ha realizzato in campionato nella partita d’andata. Può essere un motivo in più per tornare a puntare su “Jack” questa sera".