Percorsi molto diversi, ma numeri simili: ecco i punti di contatto tra Fiorentina e Juventus, figli di due sistemi di gioco agli antipodi

Il Corriere Fiorentino passa in rassegna i numeri che riguardano Fiorentina e Juventus: arrivati al termine di questo girone d'andata, sono molte le statistiche sovrapponibili di due squadre che adottano filosofie e percorsi molto diversi fra loro, ma che hanno cambiato il proprio allenatore dopo un triennio di chi ha lasciato (Italiano ed Allegri). Infatti, non sono solo i punti ad essere pari (31), ma anche i gol subiti (13), mentre la Viola ne ha segnato solo uno in più dei bianconeri.

La Juventus predilige uno sterile possesso palla, che limita però il suo apporto offensivo; nulla da segnalare invece per quanto riguarda l'ottima fase difensiva degli uomini di Motta, che concede pochissimo agli avversari. Possesso diverso per la Fiorentina, che ha statistiche nella media della Serie A, ma che va in verticale più di tutti: a questi numeri si aggiunge la solidità difensiva e quella di de Gea, straordinario nel rapporto tiri/gol subiti.

Il rischio è quello di incappare in una partita estremamente bloccata fra due squadre che potrebbero finire con l'annullarsi a vicenda. Se la Juve ha infatti mantenuto 10 reti inviolate su 17, è anche vero che nelle ultime 4 gare ha sempre subito ed è lì che la Fiorentina dovrà puntare. Come già detto, invece, la sorte difensiva della Fiorentina passerà molto dalle mani di de Gea: già 6 i suoi clean sheet, corredati da un incredibile 80.4% di parate effettuate. Il possesso palla, come anticipato, sarà della partita: i bianconeri sono primi per possesso e primi per passaggi completati, graduatorie in cui la Fiorentina si piazza rispettivamente nona e dodicesima: tuttavia, il possesso viola è molto più verticale, come attestato dai ben 41 fuorigioco segnalati ai giocatori della Fiorentina: il doppio rispetto a quelli della Juventus. Due percorsi profondamente diversi, che si scontrano in campo oggi: potrebbe servire la giocata del singolo per risolvere una gara che si preannuncia bloccata.