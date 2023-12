Il 2024 della Fiorentina inizierà con un esodo viola direzione Reggio Emilia. Per Sassuolo-Fiorentina il settore ospiti verso il sold out

Inizierà con un esodo il 2024 dei tifosi viola e non poteva essere altrimenti. Il giorno di festa, l'assoluto entusiasmo che si respira introno alla squadra di Italiano e un viaggio tutto sommato comodo: sono questi gli elementi per vedere il settore ospiti del Mapei Stadium praticamente sold out il 6 gennaio per l'Epifania, giorno di Sassuolo-Fiorentina.

Già diversi biglietti erano stati venduti prima del match contro il Torino e la vittoria contro i granata non ha fatto che aumentare l'entusiasmo e la voglia di seguire la squadra. Il costo dei biglietti non è proprio dei più accessibili (33 euro), ma molti tagliandi sono già stati staccati. Ad ora, sul sito online, risultano essere più di 2800 i biglietti venduti per la Tribuna Nord degli ospiti, che può contenere circa 4mila persone.

E da oggi al 6 gennaio, è molto probabile che anche i restanti posti nel settore dedicato ai viola possano essere venduti, raggiungendo così il sold out. Diversi tifosi viola, inoltre e come di consueto, saranno presenti nelle tribune laterali del Mapei Stadium, nei posti adiacenti al settore ospiti viola.