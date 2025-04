Il giornalista Benedetto Ferrara ha detto la sua sul momento della Fiorentina, evidenziando come i viola adesso debbano spostare le proprie fiches sul tavolo della Conference. Questo un estratto.

“Col Celje l'importante era vincere, ora iniziano le tre partite importanti, tra Betis ed eventualmente Chelsea, che nemmeno sta attraversando un buon momento. Chiaro e lampante che la Fiorentina punti a vincere questa coppa, perché quando hai un Kean così e una buona squadra di corredo, ci devi credere. Devi anche vendicare due finali. Non dimentichiamoci che alla fine dei giochi conta solo il nome nel palmares, nessuno si ricorderà di aver pareggiato col Celje se poi vinci la coppa”

“In campionato è diverso, siamo fuori dall'Europa e Cagliari è un altro passaggio difficile, perché è anche messo meno peggio del Parma pur avendo bisogno di trovare la salvezza matematica. I rossoblù hanno anche delle carte da giocarsi che potrebbero impensierire i viola, che invece sono stanchi e non possono nemmeno permettersi di fare turnover. A fronte di una coppa, direi che il campionato diventa un po' il tuo piano B, da tenere vivo sicuramente ma con un occhio di riguardo all'Europa”

“Kean e Mina? Un ottimo attaccante e un buon difensore, ma soprattutto due grandi personaggi, quasi due attori, perché si fanno riconoscere nel bene e nel male. Bella sfida, e per un difensore affrontare Kean oggi penso che sia complicato, perché vuoi fare bella figura e se non fai segnare l'attaccante hai vinto il duello. Spero di divertirmi lunedì, e soprattutto, che la Fiorentina diventi una squadra divertente anche a prescindere dai due fenomeni che abbiamo in porta e in attacco”