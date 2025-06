Mancini: "Pradè ha fatto un bel colpo prendendo Dzeko. Firenze è la città giusta per lui"

Edin Dzeko è sbarcato in Italia e oggi firmerà il suo contratto con la Fiorentina.

“Lo volemmo prendere ad ogni costo”

Chi ha già avuto modo di poter lavorare con lui in passato, al Manchester City per esattezza, è l'ex tecnico gigliato ed ex selezionatore azzurro, Roberto Mancini: “Lo volemmo prendere ad ogni costo - ha dichiarato a La Nazione - eravamo convinti delle sue qualità. Parliamo di quattordici anni fa, era già fortissimo e si dimostrò fondamentale”.

“Bel colpo”

E poi: “Secondo me Pradè ha fatto un bel colpo. Firenze è la città giusta per rivederlo in Italia. Se sta bene potrà fare tanti gol”.