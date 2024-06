Uno degli obiettivi della Fiorentina provoca l'Italia: "Con la Spagna hanno mostrato deficit. Mi aspetto una vittoria della Croazia"

Intervenuto ieri pomeriggio in conferenza stampa dal ritiro della Croazia l’attaccante della Dinamo Zagabria Bruno Petkovic, le scorse settimane accostato alla Fiorentina, ha ufficialmente lanciato la sua sfida all’Italia di Luciano Spalletti. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Bravi contro l'Albania ma contro la Spagna hanno fatto male”

“Contro l’Albania sono stati bravissimi, l’hanno dominata, contro gli spagnoli sono stati abbastanza subordinati. Hanno fatto fatica a uscire, credo che la Spagna sia stata migliore contro di loro che contro di noi. Però una cosa è il risultato, un’altra la partita. Hanno mostrato enormi deficit, gli italiani erano molto subordinati. Abbiamo visto alcune cose che potremmo implementare nel nostro gioco e che non sarebbero adatte a loro. Abbiamo ancora tempo per analizzare, sono sicuro che in allenamento dedicheremo molto più tempo a dove potremmo fare più danni agli italiani”.

“Mi aspetto una vittoria della Croazia”

Ha poi concluso: “Mi aspetto la nostra vittoria, spero nella vittoria. Siamo consapevoli di tutto quello che abbiamo fatto e non abbiamo fatto in queste due partite, dobbiamo rimediare, lunedì concentrarci solo sulla vittoria”.