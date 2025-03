Il Corriere Fiorentina fa i conti in tasca alla Fiorentina in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, analizzando le possibili entrate nelle casse della società di Rocco Commisso derivanti dai possibili riscatti dei prestiti.

I riscatti della Fiorentina

Lo sappiamo bene; la Fiorentina nella prossima sessione di calciomercato avrà come primo obiettivo il riscatto dei tanti giocatori in prestito che tanto bene stanno facendo in riva all'Arno: Gosens, Fagioli, Adli, Gudmunsson, Folorunsho, solo per citarne alcuni. Se la società viola deciderà di muoversi come ha sempre fatto, cioè spendendo bene o male la stessa somma dei soldi in entrata, ecco che il rischio di una grossa cessione non è cosi remota (Kean e Comuzzo i principali indiziati). Eppure ad aiutare la squadra viola ci potrebbero essere una marea di esuberi che nella scorse finestre di mercato sono finiti in prestito e che, se riscattati, potrebbero far entrare nelle casse gigliate qualche decina di milioni di euro con cui muoversi sul mercato.

I probabili rientranti

I viola in prestito (senza contare i giovani appena usciti dal settore giovanile) sono in tutto 13. Di questi 5 ritorneranno sicuramente a Firenze a giugno poiché le squadre in cui attualmente militano non hanno nessuna opzione di acquisto (Kouame, Christensen, Valentini, Bianco e Sabiri). I restanti 8 potrebbero fruttare ben 64, 5 milioni di euro per la Fiorentina, una cifra con cui la dirigenza viola può agire sul mercato con molto margine di manovra; difficilmente però tutti questi soldi arriveranno nelle casse viola: Kayode, ceduto in prestito a gennaio al Brentford, ha il riscatto fissato a 17,5 milioni, ma difficilmente la squadra inglese lo riscatterà viste le difficoltà del giovane terzino azzurro. Stessa cosa vale anche per Nzola, che quasi certamente non verrà riscattato dal Lens per 9 milioni; nel suo caso il rendimento altalenante si unisce a un atteggiamento negativo in campo. Altro nome che probabilmente si rivedrà al Viola Park è quello di Infantino, il giovane non sta convincendo nemmeno in Arabia, l'opzione di riscatto fissata a 7 non sarà esercitata con ogni probabilità dall' Al Ain.

Il possibile gruzzoletto

Chi è sicuro di rimanere anche nella prossima stagione nella sua squadra attuale è Biraghi, l'ex capitano viola si è imposto subito nelle gerarchie del Torino e il riscatto ad 1 milioni di euro sembra una formalità. Anche un'altra cessione del mercato di gennaio, quella di Riccardo Sottil, potrebbe trasformarsi da temporanea a permanente. Sul ragazzo pende un diritto di riscatto di 10 milioni. L'ala non sta giocando tanto, ma quando è scesa in campo si è sempre fatta trovare pronta. Altri tre giocatori che potrebbero essere comprati definitivamente sono Barak, Brekalo (entrambi in Turchia al Kasimpasa, frutterebbero in totale 9 milioni) e Ikone. L'ala francese sta convincendo Fabregas e gli 8 milioni del riscatto sono una cifra più che abbordabile per la ricca società comasca.