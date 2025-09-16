Tommaso Fazzini: "Jacopo accolto benissimo a Firenze, l'importante è che la città lo apprezzi come persona"

Mentre Jacopo Fazzini sgomita per provare ad imporsi con la Fiorentina, il fratello Tommaso si è ritrovato ad essere campione d'Europa di beach soccer con la nazionale italiana.

La presenza di Jacopo

Un titolo conquistato nella sua Viareggio, con Jacopo ad assistere al match decisivo contro la Spagna, direttamente in tribuna.

Le parole di Tommaso

Tommaso Fazzini, dopo la celebrazione del titolo, ha trovato il modo di parlare anche del fratello e dell'esperienza che sta vivendo: “A Firenze è stato accolto benissimo - le parole sono riportate dal Corriere Fiorentino - Come dice mia madre, l’importante è che venga apprezzato prima di tutto come persona, e poi come calciatore. Ma su questo non ho dubbi”.