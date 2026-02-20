VIDEO - Comuzzo compie gli anni e la Fiorentina lo omaggia sull'aereo rientrando in Italia

Oggi è il compleanno di Pietro Comuzzo. Il difensore della Fiorentina classe 2005 compie 21 anni, dopo essersi regalato una discreta prestazione da titolare contro lo Jagiellonia, nella vittoria viola in Conference.

Il compleanno di Comuzzo

Adesso la squadra sta rientrando in Italia, con un volo che da Varsavia porterà direttamente a Firenze. Direttamente sull'aereo, la Fiorentina ha organizzato una sorpresa proprio a Comuzzo, festeggiando il suo compleanno con una candelina -direttamente consegnata dall'hostess- e il coro “Tanti auguri a te” cantato da squadra e staff.

La Fiorentina festeggia il difensore

Ecco il video: