Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli dopo il pareggio di ieri sera contro la Lazio.

“La prestazione di Fagioli? Mi piace molto la ribellione sull’orlo del baratro di questo ragazzo. Ho sempre avuto una preferenza per lui, semplicemente perche in lui ho sempre visto quella qualità e quella tecnica che tutti noi cerchiamo nel calcio. In qualsiasi squadra serve uno come lui che fa passare il pallone dove molti altri non riescono. Occorre dire bravo a Vanoli che ha voluto insistere in lui in quel ruolo, il tecnico ha sempre sottolineato come Nicolussi vedesse un calcio visibile a tutti mentre Nicolo quello che gli altri non vedono. Io non so come siriescono a trovare certe scintile, ma nel suo caso finalmente sembra essere accaduto: e questo migliora anche la squadra che finalmente gira meglio”.

“Con un Fagioli cosi anche i compagni di squadra trovano coraggio”

Ha anche aggiunto: “Adesso con lui in queste condizioni alcuni suoi compagni hanno piu libertà, e per questo chi ha piu qualità emerge: se un giocatore di livello gioca sereno i risultati prima o poi arrivano. Non sarebbe giusto esagerare, perche già nello scorso finale di stagione ci aveva illuso e convinto allo stesso tempo, per questo forse è meglio ricevere qualche altra conferma sul campo. Sono però molto contento, non tanto perchè finalmente mi fa avere ragione ma perché se ritroviamo un giocatore tecnicamente valido la Fiorentina può riaccendere la sua stagione. Se dovesse confermarsi creerebbe un effetto di maggior coraggio all’interno dello spogliatoio e non possono esserci che benefici per la Fiorentina”.

“Nessun problema con Kean: lui è Vanoli hanno stabilito un programma”

Un pensiero anche su Moise Kean: “Non so se la Fiorentina gioca meglio o peggio con Kean in campo, sono però convinto che la squadra adesso abbia trovato una maggior partecipazione e maggior coraggio collettivo. E’ anche vero che quando Kean entra in campo cambia tutto l’assetto della squadra: non dimentichiamoci il gol fondamentale che ha fatto negli ultimi minuti con la Cremonese. Come dice Vanoli credo che vada riportarlo in campo un pezzo alla volta: ha fatto un po di minuti con la Cremonese, qualcuno in piu con la Lazio, e sono convinto che contro il Milan avrà maggior minutaggio. Il tecnico ci ha già delineato un percorso, cosa altro dobbiamo inventarci: il tecnico, assieme al giocatore, ha già fissato quello che sarà il suo programma, perchè mettere sempre tutto in dubbio? Noi fiorentini vogliamo sempre avvelenarci il fegato. Godiamoci intanto il fatto che senso di lui anche altri si stanno prendendo la scena”.

“Ecco cosa, secondo me, sta vivendo Piccoli a Firenze”

Ha commentato anche la situazione relativa a Roberto Piccoli: “Su Piccoli può darsi che la risposta sulle mancate prestazioni in campo ce l’abba dato un ex Fiorentina, Lucas Beltran. L’argentino ha sottolineato di aver pagato la pressione dei tanti milioni, 25, che i violi hanno speso per lui. E credo che la cosa possa essere la stessa per l’ex Cagliari. Firenze da questo punto di vista è una piazza molto esigente”.

“A centrocampo dopo Brescianini la Fiorentina dovrà cedere”

Ha poi concluso parlando di mercato: “Sento parlare di qualcosa a centrocampo, ma sono dell’idea che la Fiorentina in rosa abbia centrocampisti per due squadre. Quindi per questo motivo prima dovrà liberarsi di qualcuno tra Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia o Ndour. E ora arriverà anche Brescianini. Abbiamo 7 giocatori per una zona del campo in cui, se cresce di condizione Solomon, potrebbero servire solo due giocatori. E’ difficile dire cosa manca adesso alla Fiorentina perchè ancora non ho capto le caratteristiche di alcuni giocatori che abbiamo in rosa”.