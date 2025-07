Massimo Orlando: "Kean non è Retegui, non finirà in Arabia. Ma se chiama il Napoli..."

In onda su TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, l'ex calciatore viola Massimo Orlando ha commentato le tentazioni del mercato che hanno portato Retegui in Arabia e l'interessamento di Inzaghi per Kean.

La sua opinione su Retegui

"Retegui ci sta che vada in Arabia, contesto invece se fa lo stesso Kean. Se non rimane alla Fiorentina, deve andare in Premier per rimanere nel calcio che conta. Retegui quei soldi non li avrebbe mai rivisti, Kean sì".

Kean può cedere alla tentazione Inzaghi?

"No. E' stato talmente male quando è stato considerato poco alla Juve e non solo, alla Fiorentina si è riscattato Se ti arriva una di Premier o il Napoli, allora ok, altrimenti non si muove da Firenze".