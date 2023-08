Per Dominguez, in Turchia, potrebbe non esserci posto: il Fenerbahce punta prima un centrocampista del Milan. E il futuro dell'argentino...

Puntato per lungo tempo anche dalla Fiorentina, con tante squadre pronte ad offrire per lui, adesso Nicolas Dominguez rischia di non trovare la giusta destinazione per il suo futuro. Su di lui sembrava esserci il grande interesse del Fenerbahce, che però valuta anche altri profili.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, c'è l'accordo tra il club turco e Rade Krunic del Milan, che ha chiesto la cessione. Si cerca l'intesa economica: la richiesta rossonera è di 15 milioni di euro, c'è già stata un'offerta ufficiale. Dominguez, dunque, rimarrebbe con poche opzioni di trasferimento, anche perché la Fiorentina è fuori dai giochi, in cerca di un altro profilo a centrocampo.